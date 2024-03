Santos aplica goleada histórica de 18 a 0 em jogo do sub-13

Neste domingo, o elenco sub-13 do Santos aplicou uma goleada histórica de 18 a 0 sobre o Winners For Christ na estreia da Copa Buh. O jogo foi disputado no CT Rei Pelé.

Bernardo Silveira (quatro vezes), Pedro Queiroz (quatro vezes), Kayky (duas vezes), Kauã Siviero (duas vezes), Arthur Correia (duas vezes), Marcello, Isaac Miranda, Juan Xavi e Arthur Strack foram os autores dos gols.

Com isso, o Peixe larga na frente do grupo D. Além do Winners For Christ, Salto, F5 Academy, Jabaquara e Vila Gilda integram o grupo na categoria.