Rodri segue sem treinar com a Espanha e é dúvida para amistoso contra o Brasil

Neste domingo, a seleção da Espanha voltou a treinar para o amistoso contra o Brasil, marcado para as 17 horas (de Brasília) de terça-feira, no Santiago Bernabéu. Durante as atividades, foi notada a ausência do volante Rodri, que não está com os atletas desde que voltaram de Londres, onde foram derrotados pela Colômbia, na última sexta-feira.

Rodri está passando por um problema familiar. Um membro de sua família está doente e, com permissão do técnico Luis De la Fuente, o jogador ainda não se uniu aos companheiros. O meio-campista não atuou contra a Colômbia para estar em boa forma no duelo diante do Brasil.