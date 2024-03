Protestos ligados aos Jogos Olímpicos tomam as ruas de Paris

Contra a "limpeza social"

Ao meio-dia, outras associações alertaram, por sua vez, sobre o que acontecerá com as pessoas que vivem nas ruas durante os Jogos, como têm feito nos últimos meses, denunciando expulsões forçadas de pessoas em situação precária (sem-abrigo, migrantes em acampamentos, trabalhadoras do sexo...).

Grupos de ativistas "fizeram falar" várias estátuas com mensagens como "a limpeza social como legado", explicou Paul Alauzy, porta-voz do 'Revers de la médaille', um grupo que reúne cerca de 80 associações e ONGs.

Mais tarde, perante o Senado, celebraram simbolicamente "uma primeira prova" dos Jogos, lançando carros alegóricos representando os anéis olímpicos na fonte dos jardins do Luxemburgo, como confirmou um jornalista da AFP. Essas boias tinham os "males dos Jogos" escritos em preto, como explicaram os ativistas (expulsões, perseguições...).

A quatro meses do evento olímpico, "3.500 pessoas dormem nas ruas e mil nos ginásios" de Paris, destacou o grupo. "É preciso cuidar deles para que a festa seja linda e digna para todos".

E em Dugny (norte de Paris), em frente ao Centro de Mídia dos Jogos, que deverá abrir as portas na segunda-feira, entre 60 e 70 ativistas ambientais do 'Direito ao Alojamento' (DAL) protestaram contra a gentrificação e a construção massiva que afetam as zonas em torno das instalações olímpicas, respondendo ao apelo do coletivo 'Youth for Climate'.