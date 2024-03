Pedrinho concederá entrevista para fazer balanço de sua gestão no Vasco

Há 60 dias no cargo de presidente do Vasco, Pedrinho vai conceder entrevista coletiva nesta semana para fazer um balanço de sua gestão no clube. O ex-jogador foi eleito em dezembro do ano passado e traz uma expectativa grande por sua história no clube.

O Vasco vive um momento delicado no futebol com a demissão de Alexandre Mattos, diretor de futebol, que veio depois da eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca, diante do Nova Iguaçu, no Maracanã.

Pedrinho não tem ligação com decisões do futebol, mas a coletiva é cercada de expectativa, já que ele certamente será questionado sobre o assunto.