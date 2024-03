Paysandu goleia, reverte vantagem do Manaus e pega o rival Remo na semifinal da Copa Verde

Por outro lado, o Paysandu também volta a campo nesta quarta-feira, antes das semis da Copa Verde. No jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense, o Papão encara o Águia de Marabá a partir das 20 horas, no Estádio Zinho de Oliveira.

O jogo

O Manaus iniciou a partida pressionando o Paysandu e conseguiu abrir o marcador logo aos seis minutos. Renan recebeu pelo lado esquerdo e fez lindo lançamento para Roney. O camisa 7 pegou de primeira e chutou cruzado para fazer um belo gol no Curuzu.

Com 11 minutos, o Papão respondeu. Jean Dias fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para dentro da grande área. A zaga do Manaus afastou mal e Nicolas deu um toquinho que levantou a bola. Vinícius Leite chegou batendo, mas mandou para fora.

E foi aos 15 minutos que o Paysandu empatou tudo. Robinho cobrou falta e mandou para dentro da grande área. Nicolas se livrou da marcação e conseguiu cabecear, contando ainda com uma falha do goleiro Vinícius para igualar tudo no placar: 1 a 1.

E com 29 minutos veio a virada do Papão. Edílson apareceu pela direita e fez grande cruzamento. João Vieira subiu mais alto que a zaga do Manaus e cabeceou no canto do gol adversário para fazer o segundo dos donos da casa.