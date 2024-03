Paquetá valoriza preparação da Seleção e celebra retorno com vitória sobre Inglaterra

Depois de perder as últimas convocações por estar sendo investigado por uma suposta participação em esquema de apostas, Lucas Paquetá voltou a defender a Seleção Brasileira. Neste sábado, o meia foi titular na vitória de 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley.

O jogador do West Ham celebrou o retorno e valorizou a atuação dos brasileiros em Londres.

"A gente sabia muito da dificuldade do jogo de hoje. Conversamos e nos preparamos bastante. Acho que esse foi o diferencial. O time está se ajudando, entendendo o nosso momento, mas respeitando a camisa que vestimos, sem medo, com coragem de ir para cima. Foi um jogo muito bom. Vamos melhorar alguns detalhes, mas contente com o desenvolvimento da equipe e a vitória", disse.