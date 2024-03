Palmeiras x Novorizontino: quase 13 mil ingressos vendidos para a semi do Paulistão no Allianz

O time ficou impossibilitado de jogar no Allianz Parque devido às más condições do gramado sintético. Após a vitória sobre o Santos, pela terceira rodada do Estadual, o clube decidiu deixar o estádio e forçou a Real Arenas, responsável pela administração do local, a reparar o campo. O palco chegou a ser interditado pela FPF.

A solução encontrada foi trocar o termoplástico pelo material de cortiça. A reforma no gramado terminou no começo desta semana, e o time sub-20 do Palmeiras realizou dois testes antes do clube aprovar o retorno à casa. A FPF ainda deu o aval e liberou o local antes dele ser confirmado como palco da semifinal contra o Novorizontino.

Durante este período, o técnico Abel Ferreira e os jogadores sempre deixaram claro a preferência pelo Allianz. Caso o Alviverde vá à decisão, seja nos pênaltis ou no tempo normal, garante o benefício de ser mandante no jogo de volta.

Veja os valores dos ingressos, por setor, para Palmeiras x Novorizontino:

Gol Norte - R$ 150