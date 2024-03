Mesmo fora de seis jogos, Rato é o vice-líder em assistências do São Paulo em 2024

Em 2024, Wellington Rato vem sofrendo com problemas físicos, sendo um dos fatores para as dificuldades que o São Paulo está enfrentando no momento. Prova disso, é que o meia é o vice-líder em assistências do Tricolor na temporada.

Com três, ele fica atrás apenas de Lucas Moura (4). Além da dupla, Calleri é outro do clube do Morumbi que tem mais de uma assistência no ano (2).

Contratado em 2023, Rato foi peça fundamental para o São Paulo conquistar a Copa do Brasil. Ele foi o responsável por abrir o placar com um golaço contra o Corinthians, na casa são-paulina, e assegurar a classificação para a grande decisão.