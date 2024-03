Leila celebra vitória da Seleção sobre a Inglaterra em Wembley: "Grande jogo"

Grande jogo do Brasil em Wembley. ?????????? pic.twitter.com/k7SsplH3Lx

? Leila Pereira (@leilapereiralp) March 24, 2024

Para deixar Leila ainda mais contente, o gol do triunfo saiu dos pés de um palmeirense. O jovem Endrick saiu do banco de reservas para balançar as redes já aos 34 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, A Seleção encerrou um jejum de seis meses sem vencer um compromisso. O último êxito da equipe havia sido no dia 12 de setembro de 2023, quando superou o Peru por 1 a 0. Desde então, eram três derrotas e um empate.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, quando encara a Espanha. O amistoso está marcado para às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri.

Leila é a primeira mulher a chefiar a delegação da Seleção. Ela dirige o Palmeiras desde dezembro de 2021. Durante esse período, o clube conquistou vários títulos no futebol masculino, incluindo Libertadores, Brasileirão da Série A, Recopa Sul-Americana e Paulistão.