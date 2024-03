Deyverson brilha, Cuiabá volta a ganhar do Luverdense e vai à final do Estadual

Na noite deste domingo, o Cuiabá voltou a vencer o Luverdense, dessa vez, por 4 a 3, com dois de Deyverson, na Arena Pantanal. Com o agregado de 5 a 3, o Dourado avançou à grande decisão do Estadual.

Ainda no primeiro tempo, os donos da casa abriram 2 a o, com gols de Fernando Sobral, aos 15 minutos, e Bruno Alves, aos 28?. Aos seis da segunda etapa, Deyverson marcou e ampliou a vantagem.

O Luverdense, porém, não desistiu, e Jorginho, aos 9?, diminuiu. O ex-Palmeiras fez o seu segundo e o quarto gol do Cuiabá, aos 22?. Rangel, nos acréscimos, balançou as redes duas vezes, mas não impediu a desclassificação.