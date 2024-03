Criciúma vence Barra nos pênaltis e chega à final do Catarinense

ESTAMOS NA FINAAAAL DO CATARINENSE! ??? pic.twitter.com/F1KodrnP07

? Criciúma E.C. (@CriciumaEC) March 24, 2024

O jogo

A equipe da casa abriu o placar logo no começo do jogo. Aos 5 minutos, Marcelo Hermes desviou o cruzamento da direita e Fellipe Mateus completou de cabeça para as redes. O Criciúma ampliou aos 39, com Renato Kayser, após tabela com Meritão.

Aos 47, ainda na primeira etapa, o Barra descontou com Wesley Matos, aproveitando cobrança de escanteio de Marcelinho. A metade final da partida terminou sem alterações no placar, e o jogo foi para as penalidades.

Na disputa de pênaltis, o goleiro Gustavo, do Criciúma, pegou duas cobranças e garantiu a classificação do Tigre.