CRB empata com Náutico e perde a ponta do grupo da Copa do Nordeste

Neste domingo, o CRB e o Náutico ficaram no empate por 1 a 1, no Aflitos, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Os visitantes perderam a liderança do Grupo A do torneio regional.

Com sete pontos, os donos da casa estão na quarta colocação do Grupo B. O time de Alagoas, por sua vez, está na vice-liderança, com 12, dois a menos que o Sport.

Pela oitava e última rodada da Copa do Nordeste, o Náutico duela contra o América-RN às 21h30 (de Brasília), na Arena das Dunas. Já o CRB encara o Altos na mesma data e horário, no Estádio Rei Pelé.