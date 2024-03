Coritiba fica no empate contra o Maringá e é eliminado na semifinal do Paranaense

Neste domingo, o Coritiba recebeu o Maringá, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. A partida terminou empatada em 0 a 0 e, com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o time visitante avança à decisão do Estadual.

Com isso, o Maringá espera a definição do segundo finalista. Na outra semifinal, o Athletico-PR derrotou o Operário-PR por 2 a 1 no primeiro jogo. A partida de volta será nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena da Baixada.