Corinthians ganha folga e se reapresenta nesta segunda-feira para seguir preparação para a temporada

Após fechar mais uma semana de treinos da intertemporada, o elenco do Corinthians ganhou folga neste domingo. Agora, os jogadores corintianos se reapresentarão no CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira para seguir com a preparação para as próximas competições.

O Timão voltará a disputar uma partida oficial no início de próximo mês. A equipe está no Grupo F da Copa Sul-Americana e fará sua estreia na competição contra o Racing-URU no dia 2 de abril, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O Alvinegro terá tempo para se preparar para o confronto. Esta semana, por exemplo, reservou atividades intensas e teria, inclusive, um jogo-treino contra o Santos. No entanto, o duelo acabou sendo cancelado, pois a delegação corintiana ficou presa no trânsito devido a um acidente na Rodovia Anchieta, o que impossibilitou a descida da serra.