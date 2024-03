Corinthians divulga abertura da venda de ingressos para amistoso contra o Londrina; veja detalhes

Na manhã deste domingo, o Corinthians divulgou a abertura da venda de ingressos para o amistoso diante do Londrina, que faz parte da preparação da equipe para a sequência da temporada. A bola rola nesta quarta-feira (27), às 20 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, em Cascavel (PR).

Como o amistoso não será disputado na Neo Química Arena, quem ficou responsável pela comercialização das entradas foi o Londrina. Os torcedores que tiverem interesse em adquirir ingressos devem comprá-los através do site ingressonacional.com.br.

Desse modo, a venda de ingressos foi disponibilizada diretamente para o público geral, sem as prioridades usuais do programa Fiel Torcedor. Torcedores do Londrina também podem comprar seus bilhetes normalmente.