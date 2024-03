Com Otero, Rincón e Ferraresi titulares, Venezuela empata com a Guatemala

Neste domingo, a Venezuela ficou no empate com a Guatemala, no Estádio BBVA Compass. Tomás Rincón e Otero, do Santos, e Nahuel Ferraresi, do São Paulo, foram titulares.

O volante chegou à marca de 132 jogos e se tornou o jogador a mais entrar em campo pelo seu país. Na derrota contra a Itália, a dupla do Peixe entrou apenas no fim do jogo e o zagueiro são-paulino foi titular.

No intervalo contra a Guatemala, o técnico Fernando Batista tirou Otero para colocar John Murilo, ao passo que Cristian Cásseres Jr. entrou no lugar de Rincón. Ferraresi, por fim, jogou os 90 minutos.