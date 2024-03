Com mais um índice técnico, João Victor Oliva vem com tudo rumo a Paris 2024

Após o vice no Grand Prix neste fim de semana, garantindo o terceiro lugar no Grand Prix Special, com 71.851% de aproveitamento, João Victor Marcari Oliva, montando Feel Good V.O., fechou sua participação no Internacional de Adestramento 3* de Alter do Chão, em Portugal.

Participaram do Grand Prix Special os 15 melhores conjuntos do Grand Prix, em que o cavaleiro brasileiro foi vice-campeão com 70.935%, registrando o terceiro índice mínimo de elegibilidade (MER, na versão em inglês), tornando-se, até o momento, o único conjunto habilitado a ocupar a vaga reservada ao Brasil no Adestramento em Paris 2024.

Em busca de sua terceira Olimpíada, o paulista de 28 anos, radicado em Portugal, está otimista e feliz com a evolução de Feel Good V.O., seu parceiro na conquista das inéditas medalhas de prata individual e por equipe nos Jogos Pan-americanos de Santiago 2023.