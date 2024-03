Botafogo terá longa sequência de jogos a partir desta semana

Os jogos do Glorioso na fase de grupos da Conmebol Libertadores estão definidos! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/xd1DlOCUFG

? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 20, 2024

A partir de 30 de abril, começa a trajetória do Botafogo na Copa do Brasil. O time alvinegro está na terceira fase da competição, com adversário a ser definido por sorteio. O jogo de volta será em 22 de maio.



Entre o dia 13 de abril, quando estreia diante do Cruzeiro, e o dia 1º de junho, data do confronto com o Grêmio, o Botafogo fará nove jogos pelo Campeonato Brasileiro.



Neste período, serão quatro duelos em casa, incluindo o clássico contra o Fluminense. E cinco como visitante: Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Corinthians e Grêmio. Além disso, o time já terá disputado todos os quatro jogos restantes pela Libertadores.