Bahia vence Maranhão e garante melhor campanha da Copa do Nordeste

O Bahia venceu o Maranhão por 1 a 0, neste domingo, em casa, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com isso, o Tricolor já garantiu a melhor campanha geral do torneio.

O gol dos mandantes saiu aos 15 minutos do segundo tempo. Ademir cruzou pela direita e viu Pedro Gustavo mandar contra a própria meta.

Com o resultado, o Bahia foi aos 18 pontos, na liderança do grupo B, e garantiu a melhor campanha da fase de grupos. Já o Maranhão está com 11, em sexto da chave A.