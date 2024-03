Argentino Gabriel Milito é anunciado como novo técnico do Atlético-MG

Junto com o treinador, chegam ao Galo mais quatro integrantes da sua comissão: o auxiliar técnico Leandro Ávila, o preparador físico Sergio Di Bartolo, o analista de desempenho Juan Manuel Cortes e o psicólogo Patricio Morales.

Sejam bem-vindos, hermanos! ???

? Atlético (@Atletico) March 24, 2024

O último trabalho de Milito foi no comando do Argentinos Juniors. Por lá, seu principal feito foi terminar a liga nacional de 2022 em quarto lugar e garantir vaga na Libertadores do ano seguinte. Ele também já dirigiu Estudiantes de La Plata, Independiente e O'Higgins, do Chile.

Como jogador, revelado pelo Independiente, Gabriel Milito passou por Real Zaragoza e Barcelona - no clube catalão, foi treinado por Pep Guardiola e jogou ao lado do compatriota Lionel Messi. Ele também disputou a Copa do Mundo 2006 e encerrou a carreira nos gramados em 2013.