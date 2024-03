Altitude e decisão: Flamengo prepara planejamento para maratona

O Flamengo vai encarar uma grande maratona de jogos pela frente. Só nas próximas duas semanas, em um intervalo de 12 dias, serão quatro jogos muito importantes. Dois pela final do Campeonato Carioca e outros dois pela Libertadores. Por conta disso, a diretoria vem trabalhando em cima do planejamento.

No próximo sábado, a maratona começa com a primeira partida da final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu. No dia 2 de abril, o Rubro-Negro encara o Millonarios, na altitude de Bogotá, pela Copa Libertadores. Em 7 de abril, reencontra o Nova Iguaçu para fazer a finalíssima do Estadual. Três dias depois, recebe o Palestino, do Chile, pela Libertadores.