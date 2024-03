Thiago Wild bate Fritz e avança à terceira rodada do Miami Open

Go Wild ??@thiagoswild stuns top American Taylor Fritz 6-3 6-4 to reach the third round at #MiamiOpen for the first time! pic.twitter.com/HsNUFtN6PD

O duelo havia sido adiado na sexta-feira e começou atrasado por conta de problemas de umidade em um dos pontos de superfície. Dominante durante o confronto, Thiago Wild teve o saque como grande fator para a classificação.

Pelas oitavas de finais do Master Miami, Wild espera o vencedor do duelo entre o chileno Nicolas Jarry (23º) e o britânico Jack Draper (42º).