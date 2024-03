Sport ganha do ABC e assume a ponta do grupo na Copa do Nordeste

Na noite deste sábado, o Sport ganhou do ABC por 2 a 0 pela sétima rodada da Copa do Nordeste, no Frasqueirão. Com o resultado, a equipe do Recife assumiu a ponta do Grupo A.

Com 12 pontos, o time tem três a mais que CRB, Vitória e Maranhão . Já o time de Natal está com quatro pontos, em sexto no Grupo B.

Na oitava e última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, o Sport encara o Juazeirense às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, na Arena Pernambuco. O ABC, por sua vez, duela contra o Ríver-PI na mesma data e horário, no Albertão.