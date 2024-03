São Paulo faz trabalho tático e fecha primeira semana de treinos de olho em estreia na Libertadores

Na manhã deste sábado, o elenco do São Paulo fechou a primeira semana de treinos de olho na estreia na Copa Libertadores. O Tricolor fará sua primeira partida contra o Talleres-ARG no dia 4 de abril, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba.

No treino deste sábado, ocorrido no CT da Barra Funda, os atletas iniciaram os trabalhos com a realização de exercícios de aquecimento no gramado sob o comando dos preparadores físicos. Em seguida, fizeram um longo trabalho tático, com atividades em espaço reduzido e expandido.

O treino deste sábado contou com as mesmas seis ausências. O goleiro Rafael, os volantes Pablo Maia e Bobadilla, os zagueiros Arboleda e Ferraresi, além do meia James Rodríguez, não fizeram parte da atividade, visto que estão a serviço de suas respectivas seleções. Os seis atletas voltarão ao clube ao fim da data Fifa.