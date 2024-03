Remo arranca empate com o Amazonas e garante vaga nas semifinais da Copa Verde

Na noite deste sábado, a Copa Verde conheceu seu primeiro semifinalista. O Remo arrancou um empate em 2 a 2 com o Amazonas e garantiu vaga na próxima fase. Em jogo realizado na Arena da Amazônia, Barbio (2x) fez os gols dos donos da casa, enquanto Ytalo e Sillas deixaram tudo igual para a equipe visitante.

Com isso, o placar agregado do confronto terminou em 4 a 3 para o Remo, que já havia vencido o embate de ida por 2 a 1. Agora, o time paraense aguarda a definição de seu adversário na semifinal. Manaus e Paysandu se enfrentam neste domingo, a partir das 17 horas (de Brasília), no estádio Curuzu, no Pará.

Antes disso, porém, o Amazonas volta a campo pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Amazonense. O time visita o Unidos do Alvorada nesta terça-feira (26), às 16h45, no Estádio Carlos Zamith.