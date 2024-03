Raphael Veiga destaca versatilidade no time do Palmeiras e elogia Novorizontino: "Grande time"

O Palmeiras segue a preparação para o duelo decisivo da semifinal do Campeonato Paulista, que acontece na próxima quinta-feira. O meia Raphael Veiga, que segue como uma das principais peças do time de Abel Ferreira, destacou o amadurecimento da equipe e exaltou a versatilidade dos jogadores do elenco.

"Na minha opinião, a gente está cada vez mais maduro. Você vê muitos jogadores fazendo muitas funções diferentes dentro do campo. Isso é bom porque faz com que cada jogador se torne ainda mais completo, podendo fazer com que o Abel utilize diversas possibilidades dentro do jogo. O nosso time realmente está jogando um pouco diferente do que a gente já vinha jogado nos últimos anos. Acho que principalmente nesse jogo contra a Ponte a gente conseguiu entender bem essa situação, as movimentações, os espaços. Eu acho que a gente tende a crescer muito, é uma formação que nos ajuda a ficar mais com a bola e entrar na área com mais gente para cabecear, tanto que fazemos vários gols de cruzamento", analisou.

Uma das principais características que chamam atenção do técnico Abel Ferreira é a versatilidade dos jogadores. Assim, o treinador, na ausência de alguma peça, pode fazer testes com suas peças do elenco. O meia Raphael Veiga chegou a atuar em posições diferentes, como meia ou mais à frente, chegando a fazer uma dupla de ataque com Flaco López.