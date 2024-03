Primeira escalação de Dorival na Seleção tem cinco novidades para jogo contra Inglaterra; veja times

Dorival Júnior definiu a sua primeira escalação no comando da Seleção Brasileira. O treinador estreia neste sábado, em amistoso contra a Inglaterra, em Wembley.

Além do técnico, outros cinco jogadores terão a chance de defender as cores do Brasil pela primeira vez. O goleiro Bento, os zagueiros Beraldo e Fabrício Bruno, o lateral Wendell e o meio-campista João Gomes foram escalados entre os titulares.

Nomes já conhecidos da torcida, com Danilo, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Rodrygo seguem no time.