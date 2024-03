Palmeiras, veículos internacionais e até Gabigol: como repercutiu o primeiro gol de Endrick pela Seleção

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 23, 2024

Quem também parabenizou o garoto foi o astro do Flamengo, Gabigol. O atacante comemorou a vitória do Brasil nas redes sociais e citou o jogador, que respondeu: "Tamo junto, Gabi".

Tmj Gabi??? https://t.co/FhlB3OJ1qa

? Endrick (@Endrick) March 23, 2024

Com a vitória no amistoso, a Seleção Brasileira voltou a ter êxito em uma partida após seis meses. Embalado, o time comandado por Dorival Júnior volta a campo na terça-feira para enfrentar a Espanha, em duelo marcado para 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.