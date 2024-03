No retorno de Kroos, Alemanha vence França com golaço relâmpago em amistoso pré-Eurocopa

A seleção da Alemanha levou a melhor sobre a França em amistoso disputado neste sábado, em Lyon. Com um lindo gol relâmpago marcado por Florian Wirtz, os visitantes voltaram a vencer após cinco meses e bateram o time francês por 2 a 0. Kai Havertz completou o placar.

A última vitória da Alemanha havia sido no duelo contra os Estados Unidos, por 3 a 1, no dia 14 de outubro do último ano. De lá para cá, foram três partidas sem vitória - duas derrotas e um empate.

O amistoso também marcou a reestreia do volante Toni Kroos. O atleta do Real Madrid saiu da aposentadoria do seu país e voltou a defender a seleção antes da Eurocopa.