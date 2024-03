Nas estreias de Luan e Jean Mota, Vitória vence o Fortaleza e segue vivo na Copa do Nordeste

De olho na final do Estadual, o Vitória entra em campo pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste na próxima quarta-feira. O time comandado por Léo Condé encara o Treze, às 21h30 (de Brasília), no Barradão. A final do Baiano, por sua vez, diante do Bahia, acontece no próximo fim de semana.

O Fortaleza volta aos gramados no mesmo dia, contra o Maranhão, fora de casa, também pela Lampions. O jogo está marcado para 21h30, no Castelão, em São Luís. A equipe também disputa a final do Cearense no fim de semana que vem, contra o rival Ceará.