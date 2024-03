Mesmo com vitória da Argentina sobre El Salvador, Di María sente falta de Messi na seleção

Di María falou com a imprensa após a vitória da Argentina sobre El Salvador por 3 a 0, no último sábado. Mesmo com o resultado positivo, o meia destacou a falta que Lionel Messi fez para a equipe atual campeã mundial - o camisa 10 sofreu uma lesão na perna direita e teve que ser cortado da lista dos convocados da seleção.

Mesmo triste com a ausência de seu companheiro, o jogador do Benfica trouxe um ponto positivo para a situação.

"Se sente sempre a falta do Leo. Ter o melhor da história, poder treinar e jogar com ele é o máximo. Uma pena que tenha lhe acontecido isto (lesão) agora, mas temos de estar tranquilos. É melhor que tenha acontecido agora e esteja bem para a Copa América", afirmou à "DSPORTS".