Marcelo vai ao Lollapalooza, sobe no palco e toca com banda 30 Seconds to Mars

Neste sábado, Marcelo, do Fluminense, foi ao festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, e subiu no palco durante a apresentação da banda 30 Seconds to Mars, chegando, inclusive, a tocar um tambor durante o show.

Jared Leto, vocalista da banca norte-americana, apareceu vestindo uma camisa da Seleção Brasileira com o nome de Marcelo e o número 12 nas costas.

Depois disso, o lateral esquerdo foi convidado para subir no palco. Ele tirou fotos com os integrantes do grupo e conversou com Leto. O cantor pediu para Marcelo traduzir um recado que ele tinha para os fãs brasileiros.