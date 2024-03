Jardel lamenta ausência em jogo de lendas entre Real Madrid e Porto: "Não é assim que se deve tratar os ídolos"

Jardel não participou da vitória das lendas do Porto sobre as lendas do Real Madrid por 1 a 0, em jogo festivo disputado no Santiago Bernabéu, neste sábado. O ex-atacante revelou que estava esperando um convite e não entendeu o motivo de sua ausência.

"Não fui convidado e não sei o motivo. Fiquei muito triste, porque sou o único jogador da história do Porto com duas Chuteiras de Ouro. Sou importante na história do clube e me deixaram de lado. Não é assim que se deve tratar os ídolos", contou o brasileiro em entrevista ao jornal espanhol Marca.