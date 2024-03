Grupo dono do Vasco está prestes a assumir o Everton, da Inglaterra

Updates for three home games in April as a result of the latest round of live broadcast selections. ? pic.twitter.com/qYzWKL6dA9

Caso a compra seja confirmada, o Everton será o sétimo clube de futebol do grupo de investimentos. Além do Vasco, a 777 investe no Sevilla (Espanha), Standard Liege (Bélgica), Red Star (França), Hertha Berlim (Alemanha) e Genoa (Itália).

Moshiri, atual proprietário do Everton, está no comando desde 2016 e, apesar de investir mais de 750 milhões de libras (mais de 4,7 bilhões de reais), a torcida protesta contra sua permanência desde a temporada passada. Mesmo com todo esse dinheiro, o Everton segue sem conquistar um troféu há quase 30 anos (o último foi na temporada 1995/96)

Da temporada 2016/17 para frente (já com Moshiri no clube), o Everton nunca terminou acima da sexta posição da Premier League. Nesta temporada, o clube perdeu seis pontos por conta de quebrar as regras de sustentabilidade e fair play financeiro da liga.

No momento, está na 18ª posição do Campeonato Inglês, sendo o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Vale lembrar que o Everton nunca caiu na Premier League (fundada em 1992) e está na elite do futebol inglês há 70 anos, desde 1954.