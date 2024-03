Endrick cita "sensação única" após gol pela Seleção em Wembley e revela previsão em videogame

A Seleção Brasileira venceu a Inglaterra por 1 a 0, neste sábado, em amistoso disputado em Wembley. Autor do gol decisivo do jogo, o jovem Endrick não escondeu a sua emoção após o jogo. O atacante do Palmeiras celebrou muito e revelou que havia previsto o feito no videogame.

"Ainda estou raciocinando. Perdi um gol ainda no final, tive a chance de fazer outro no final. Não vou mentir. Estava pensando só no gol. É uma sensação única. Eu jogava videogame, pela Seleção, e também fiz um gol aqui em Wembley. Isso veio à minha cabeça. Depois não consegui mais pensar no jogo. Isso me prejudicou um pouco", disse ao SporTV.

"Uma memória única. Estou muito contente. Minha família está aqui. Não sou de chorar, estou me segurando. Estou muito feliz. São memórias muito importantes. Espero ajudar o Brasil e meus companheiros", completou.