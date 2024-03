Endrick brilha, e Seleção Brasileira bate Inglaterra em Wembley na estreia de Dorival

Já aos 34, a Seleção Brasileira ficou perto de balançar as redes. Após bela jogada coletiva, Rodrygo dominou na área e rolou para Paquetá. O meia limpou a marcação e carimbou a trave. Instantes depois, foi a vez de Raphinha ter uma chance preciosa. Maguire vacilou ao tentar recuar e deixou na medida para o atacante do Barcelona, que concluiu pelo lado.

2º tempo

Na volta do intervalo, o jogo seguiu agitado. Com apenas quatro minutos, Gordon recebeu cruzamento em cobrança de falta e chutou de primeira para defesa de Bento. Aos 17, saiu a resposta brasileira. Paquetá finalizou com estilo e tirou tinta da trave.

Nos minutos seguintes, as seleções seguiram trocando ações, porém sem muito perigo. Atrelado a isso, os técnicos passaram a mexer bastante nas equipes. Como era um amistoso, ambas as equipes podiam fazer seis mudanças.

E as alterações do técnico Dorival Júnior surtiram muito efeito. O treinador tirou Andreas Pereira e Endrick do banco de reservas e ambos participaram do gol que abriu o placar da partida em Wembley. Vinícius Jr. recebeu lançamento do meia do Fulham e saiu cara a cara com Pickford, que defendeu o chute do atacante. No rebote, contudo, Endrick estava no lugar certo para empurrar a bola para a rede e fazer o seu primeiro gol com a Amarelinha.

Nos minutos finais, o Brasil se fechou para segurar a Inglaterra e garantir a vitória em Wembley.