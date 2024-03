Em final de contrato, Matheus Araújo perde espaço no Corinthians

O jovem Matheus Araújo vive situação complicada no Corinthians. Com contrato válido apenas até o final do ano, o meia perdeu espaço na rotação da equipe, especialmente desde a chegada do técnico António Oliveira.

Na temporada atual, Araújo disputou seis jogos, sendo três como titular. O atleta só iniciou jogando com Mano Menezes, logo no começo do Estadual. Até no empate em 0 a 0 do Corinthians com o Água Santa pela última rodada do Paulistão, quando António optou por mandar a campo um time alternativo, Matheus entrou na segunda etapa.

A pouca utilização do jogador pode interferir diretamente no seu futuro. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, inicialmente, o estafe do atleta e a diretoria do Corinthians acordaram que seu contrato seria renovado logo após o Estadual, o que ainda não ocorreu. O jovem recebeu sondagens do futebol brasileiro ao final de 2023, mas optou por seguir no Timão, pois acreditava que teria mais oportunidades.