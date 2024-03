E o Messias? Zagueiro acumula poucas chances com Carille e vê Jair acirrar briga por espaço no Santos

O elenco do Santos passou por uma reformulação praticamente completa para 2024. Com o primeiro rebaixamento da história do clube, a diretoria precisou reprogramar a rota que o clube estava seguindo. Além de ter trazido 15 reforços, renovou com certos atletas e acertou a permanência de outros com redução salarial.

Um dos jogadores que aceitou permanecer no Peixe para esta temporada, mesmo com um salário mais baixo, foi Messias. O zagueiro, assim como Tomás Rincón, João Paulo e Furch, se adequou à política salarial que foi implantada pela gestão do atual presidente Marcelo Teixeira.

No entanto, apesar de ter aceitado ficar no Santos, o zagueiro não vem sendo utilizado pelo técnico Fábio Carille neste início de temporada. Além disso, pode perder ainda mais espaço com a ascensão do jovem Jair, que tem ganhado espaço e demonstrado um bom futebol.