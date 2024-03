Dorival vibra com vitória em estreia na Seleção, mas pede paciência: "Vão ter altos e baixos"

"Para mim, o equilíbrio de uma equipe faz com que você alcance resultados, sofra pouco e possa criar situações. O Brasil teve um equilíbrio muito grande. Prefiro destacar o todo, o trabalho da equipe. Não é o suficiente. Peço paciência e que não nos iludamos com esse resultado. Vão ter altos e baixos. Ninguém queima etapas, temos que ter tranquilidade para ver se repetiremos essa boa atuação daqui a três dias e, aí sim, ganhar um pouco mais de corpo. É diferente de clube e eu também tenho que me adaptar", completou.

A Amarelinha encerrou um jejum de seis meses sem vencer um compromisso. O último êxito da equipe havia sido no dia 12 de setembro de 2023, quando superou o Peru por 1 a 0. Desde então, eram três derrotas e um empate.

"O principal é que podemos resgatar um pouco daquela confiança que vinha abalada. Não por culpa de ninguém. É natural que você deixe de ter resultados, em clubes e seleções. Precisamos acreditar, pela capacidade que nós temos. Me surpreendi como os jogadores chegaram para o primeiro treino. Impressionante. A qualidade do desenvolvimento do grupo, o nível, isso acelerou um pouco esse processo", analisou.

"Temos que ter calma, é um começo. Enfrentamos uma das melhores equipes do futebol mundial, com um padrão e consistência, com jogadores incisivos, e mesmo assim tivemos uma série de coisas esportivas ao longo dos 90 minutos. Não vamos abrir mão de atacar nunca. Não podemos perder essa essência. Espero que a gente continue assim, passo a passo. É apena uma partida", completou.

Dorival também valorizou a aparição de novos jogadores para a Seleção Brasileira. Na escalação titular, ele promoveu a estreia de cinco atletas.

Vale lembrar que o técnico precisou fazer cinco cortes para essa data Fifa. O goleiro Ederson, os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, o volante Casemiro e o atacante Gabriel Martinelli foram vetados por lesão.