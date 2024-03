Dorival pede tempo, mas exalta Endrick após gol pela Seleção: "Vai ser uma das grandes sensações"

A vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre a Inglaterra, neste sábado, em Wembley, foi especial para Endrick. O atacante do Palmeiras marcou o seu primeiro gol pelo país e chamou atenção do mundo. Após o jogo, o técnico Dorival Júnior exaltou o jogador de 17 anos.

"O tempo vai mostrar quem poderá vir a ser esse garoto. Eu acredito que se ele não mudar essa postura que ele vem apresentado até então, com certeza será um nome muito importante no futebol brasileiro e mundial. Temos que ter tranquilidade com um garoto, que está praticamente iniciando e talvez acelerando um pouco sua formação. Tem sido um destaque desde a reta final do último Brasileiro, onde merecidamente se consagraram campeões, ele com sua equipe", disse.

"É um garoto que realmente mostra qualidades diferenciadas para um jovem, para um atacante que apresenta algumas características muito interessantes para a grande maioria dos jovens do nosso país. Torço para que ele não mude essa forma de ser. Tem uma base familiar que passa a impressão de dar uma sustentação muito grande. O Palmeiras trabalha muito para esse garoto, que já foi vendido. Podem esperar que vai ser uma das grandes sensações. Vamos aguardar e dar tempo para ele", completou.