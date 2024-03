Dorival comenta início de trabalho na Seleção projeta estreia contra Inglaterra: "Partida muito disputada"

Apesar dos cortes, Dorival mostrou-se satisfeito com o trabalho apresentado pelos jogadores que estão em Londres para o jogo. O treinador admitiu que a equipe ainda não deve apresentar o equilíbrio necessário, já que realizou apenas três treinos com a equipe, enquanto o adversário tem Gareth Southgate no comando desde 2016

"Tivemos algumas alteração ao longo desse processo. Perdemos alguns jogadores, mas estou muito satisfeito com o que estou vendo aqui. O interesse de cada um, as qualidades apresentadas, é natural que futebol seja um conjunto e nesse sentido, temos jogadores que estão vestindo a camisa da seleção pela primeira vez. Tenho que entender que mesmo vendo as qualidades, tem que conviver com o lado em que talvez em 90 minutos possamos ter momentos importantes e de certo equilíbrio e em outros teremos dificuldades. Muito em razão nesse quesito e como também da capacidade da equipe adversaria. Temos que pesar. Você tenta acelerar um processo. Foram quatro trabalhos, os primeiros em todo grupo presente. Mesmo com todo esforço, e jogo com sério risco e teremos que assumi-lo, correndo muito mais que o necessário, buscando compensar possíveis fragilidade q existem com entrega um pouco mais de determinação. Acho que é o único caminho para superarmos alguma situação em razão do pouco tempo de trabalho e de um conjunto que talvez não dê resposta necessária, à exceção de momentos de uma partida que será com certeza muito disputada", projetou.

"Me surpreendi positivamente com as condições de todos convocados. Todos que vieram deram resposta positiva. Uma equipe jovem, montada praticamente nos últimos dez dias e que tivemos três momentos para estar juntos Tentamos acelerar esse processo. Espero que encontremos ótima resposta amanhã. Temos uma equipe que, com o tempo, será confiável, não tenho dúvidas disso, é natural q para um início vamos procurar dentro das condições apresentadas na partida, tentar neutralizar aquelas que se destaquem negativamente ao longo da apresentação. Talvez não tenhamos o equilíbrio necessário ao longo de 90 minutos, mas teremos uma equipe que dará o ponto pé inicial em busca de que tenhamos uma equipe confiável e que passe respeito e acima de tudo credibilidade ao nosso torcedor. Talvez não seja no mesmo momento, mas foram trabalhos importantes. O nível de assimilação é muito alto e por isso a confiança de fazermos uma grande partida", seguiu.

"Estaremos enfrentando grande equipe do futebol mundial, que vem mantendo regularidade grande, encontrando um caminho e se tornando uma equipe muito competitiva, com jogadores de altíssimo nível e treinador que os conhecem a muito tempo. Um ótimo profissional que com certeza tem feito um trabalho brilhante e exemplar à frente de uma seleção que consegue reunir jogadores de excelente de alto nível e muito capacitados. Você prepara, cria uma expectativa, porém, só teremos resposta a partir de amanhã", finalizou.

Depois da partida contra a Inglaterra, o Brasil tem compromisso contra a Espanha, em Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu. Esses são os dois últimos compromissos da Seleção antes da disputa da Copa América, que acontece nos Estados Unidos, a partir do dia 20 de junho.