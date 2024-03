Corinthians confirma amistoso contra o Londrina, em Cascavel, na próxima quarta-feira

O Corinthians confirmou que realizará um amistoso contra o Londrina na próxima quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel-PR. Segundo o clube, as informações sobre as vendas dos ingressos serão confirmadas em breve.

Como forma de preparação para a partida amistosa e outras competições da temporada, o elenco finalizou a semana de treinos, sob o comando de António Oliveira, na manhã deste sábado.