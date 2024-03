Com moral, Fluminense preocupa adversários da fase de grupos da Libertadores

Sem jogos dos clubes, a imprensa da América do Sul vem tratando do começo da Copa Libertadores, na primeira semana de abril. E quando o assunto envolve times brasileiros, o Fluminense está com moral e causa preocupação nos adversários.

O Tricolor está no Grupo 1, ao lado de Colo-Colo do Chile, Alianza do Peru e Cerro Porteño do Paraguai. A estreia será contra o Alianza, em Lima, no dia 3 de abril. Algumas emissoras de rádio peruanas colocaram que o time peruano conseguiria uma grande glória se tirasse pontos do Fluminense, "que já tem quase certa uma das duas vagas do grupo".

Já o jornal argentino "Olé", um dos respeitados no tema esporte, coloca o Fluminense como um dos grandes favoritos para conquistar o bi da Copa Libertadores. No ano passado o time bateu o Boca Juniors por 2 a 1 e ficou com o caneco.