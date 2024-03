Casares parabeniza Dorival Jr. e Pablo Maia por estreias na Seleção

Neste sábado, o técnico Dorival Jr. e o volante Pablo Maia começaram com o pé direito as suas trajetórias na Seleção Brasileira, vencendo a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley. Presidente do São Paulo, Júlio Casares parabenizou a dupla em publicação no Instagram.

"Parabéns, Dorival Jr. pela ótima estreia e pela organização do time. A seleção brasileira foi muito bem. Muito feliz por você e pelos membros da comissão técnica que também nos ajudaram muito em 2023!", escreveu.

"Parabéns, Pablo Maia. DIA HISTÓRICO para todos nós! É é é seleção!!!", publicou sobre o volante cria de Cotia.