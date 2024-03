Botafogo dá sequência ao check-in para estreia na fase de grupos da Libertadores

O Botafogo deu sequência neste sábado ao check-in para os seus sócios-torcedores, os membros do Camisa 7, para a estreia na fase de grupos na Copa Libertadores. O Glorioso vai enfrentar o Junior Barranquilla, da Colômbia, no dia 3 de abril, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Vale destacar que a venda para o público em geral acontecerá apenas no próximo sábado, dia 30 de abril. Isso de forma online. Já na bilheteria os ingressos serão vendidos somente a partir de 31 de março.

A expectativa é de casa cheia, com mais de 40 mil ingressos vendidos. A ordem de abertura de ingressos está sendo a seguinte: Plano Glorioso (22/03 - 10h); Plano Alvinegro (23/03 - 10h); Plano Preto (24/03 - 10h); Plano Branco (25/03 - 10h); Público Geral - Online (30/03 - 10h); Venda física (31/03 - 9h).