Avaí fica no empate com o Brusque e é eliminado na semifinal do Campeonato Catarinense

O Avaí volta a campo apenas no dia 20 de abril, quando estreia na Série B do Campeonato Brasileiro visitando o Operário-PR, às 15h. O Brusque, por sua vez, espera a definição de seu adversário na final do Catarinense. A partida de ida acontece no próximo sábado, às 16h30.

Fim de jogo no Estádio da Ressacada:@AvaiFC 2×2 @Brusqueoficial#DaIlhaÉsOLeão#PraCimaComARacaToda#SejaSociohttps://t.co/qOmfRts5Ce pic.twitter.com/Xb4vC9Vjyz ? Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) March 24, 2024 Os donos da casa conseguiram abrir o placar com apenas 20 segundos de jogo. Pedrinho bateu de fora da área no ângulo e marcou um golaço. Aos 43 minutos, o Brusque empatou com Alex Ruan, que aproveito uma bola dividida e bateu de primeira para anotar um belo gol. O segundo tempo começou movimentado. Aos oito minutos, o Avaí teve um pênalti ao seu favor, mas Poveda desperdiçou a cobrança. Seis minutos depois, em mais uma penalidade máxima, Poveda converteu e recolocou o Avaí na frente do placar.