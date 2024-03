Zaracho inicia fase de transição, e Atlético-MG segue preparação para final do Mineiro

O Atlético-MG segue focado na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. O treino desta sexta-feira foi comandado pelo técnico interino Lucas Gonçalves, na Cidade do Galo, e contou com a presença do argentino Matías Zaracho, que iniciou fase de transição na recuperação de uma lesão muscular.

Zaracho está longe dos gramados há mais de um mês, quando sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda. O meia participou de apenas dois jogos do Galo em 2024.

O argentino participou da atividade junto aos demais jogadores do elenco atleticano. Zaracho aguarda apenas a liberação do Departamento Médico para retornar aos gramados.