Zagueira do Santos, Narváez celebra estreia "sonhada" com gol e projeta confronto diante do América-MG

Na última quarta-feira, o Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro feminino de 2024. As Sereias da Vila bateram o Atlético-MG fora de casa, por 3 a 1, pela segunda rodada do torneio. Aldana Narváez, Thaisinha e Carol Baiana fizeram os gols alvinegros.

A zagueira Narváez marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos justamente em sua partida de estreia. A argentina entrou na segunda etapa para atuar como volante e deixou tudo igual no placar com apenas cinco minutos em campo, contribuindo com o gás necessário para a virada do Peixe.

Narváez classificou seu primeiro jogo com as Sereias da Vila como "especial". Contratada junto ao Banfield-ARG e com vínculo até o fim deste ano, a jogadora ainda comentou sobre as diferenças entre o futebol brasileiro e o argentino.