Titular no gol, Rossi mira títulos pelo Flamengo: "Construindo um grande time"

"Quero ganhar aqui no Flamengo, vamos para isso. O professor Tite está construindo um grande time, o equilíbrio que ele fala é muito importante para nós", disse o argentino.

Na manhã desta sexta (22), no Ninho do Urubu, o Mengão trabalhou visando a final do

pic.twitter.com/o5NUG3VA8T

March 22, 2024

Agustín Rossi chegou ao Flamengo no meio do ano passado. Em seus primeiros meses, foi reserva de Matheus Cunha na meta do time. O argentino fez sua estreia no dia 20 de setembro em um empate sem gols com o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro.