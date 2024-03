Seleção Brasileira homenageará Zagallo em amistoso diante da Inglaterra

O ex-jogador e treinador Zagallo, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em diferentes funções, será homenageado pelos jogadores do Brasil no amistoso contra a Inglaterra, neste sábado, em Wembley. Será a primeira vez que a pentacampeã entra em campo depois do falecimento do ídolo.

A CBF confeccionou um patch especial com a imagem dele na manga da camisa que será utilizada, além de uma flâmula em reverência ao maior vencedor de Copas do Mundo. Titular nas de 1958 e 1962, técnico do timaço de 1970 e coordenador da Seleção no Mundial de 1994, Zagallo ergueu quatro troféus.

"O Zagallo merece todas as homenagens. Reverenciar a memória dele em um jogo da Seleção, a sua paixão, no estádio de Wembley lotado tem um significado ainda mais especial. Ë uma justa homenagem da CBF a essa lenda do futebol mundial", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.